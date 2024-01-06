السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بالاتجار فى النقد الأحنبى بعابدين

المتهم
المتهم

استمعت نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، لأقوال المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

واعترف المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث يعمل لحساب صاحب محل يورد له المبالغ الأجنبية ويمده بالمصري مقابل عمولة ونسبة من المبلغ.


كانت تمكنت مباحث القاهرة من القبض على شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة عابدين.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

نيابة عابدين النقد الأجنبي المخالفة للقانون خارج نطاق السوق المصرفى المبالغ الأجنبية القبض

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار فى عابدين لـ21 يناير

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

تفاصيل تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بنى غازى

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

اعترافات المتهم بالاتجار فى النقد الأحنبى بعابدين

الإتربى: 5 مليارات حصيلة شهادتى 27% و23.5% حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة