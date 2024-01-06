السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شيكابالا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي

شيكابالا
شيكابالا

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإجهاد، و تم تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض "شيكابالا" الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

أدى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة. 

جاء ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للمثلوثي من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب شكوى اللاعب من إجهاد في عضلة السمانة.

ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي على أن ينتظم في التدريبات فور التأكد من جاهزيته بشكل تام .

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

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