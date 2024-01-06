خالد عباس: تفقد الرئيس لتدريبات المنتخب دفعة معنوية قوية للفراعنة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية كما تفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم بإستاد المدينة للشد من أزر اللاعبين ودعمهم وحثهم على بذل كل طاقاتهم في التدريبات وتحقيق الفوز.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن سعادته باهتمام الرئيس بتفقد تدريبات المنتخب الوطني، التي يستضيفها ستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا على اهتمام ورعاية الرئيس بالرياضة والرياضيين، التي جعلت من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية واقعًا نعيشه ومدينة تمتلك أحدث الملاعب والتجهيزات.

وصرح المهندس عباس: "أن رعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للمنتخب الوطني تأتي من واقع مسئولية الشركة نحو المجتمع، ولكون كرة القدم هي سفير مصر لدى الأمم وأحد أسباب إسعاد الشعب المصري كما أنها الرياضة الشعبية الأولى في مصر والعالم".

وأشار المهندس عباس إلى جاهزية العاصمة الإدارية لاستقبال كافة الفعاليات الهامة بمختلف أنواعها؛ السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية، لافتًا إلى النجاح الكبير الذي حققته فعاليات النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري، الذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية بمشاركة 31 ألف مشارك.

جدير بالذكر أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هي الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والمنتخب الأوليمبي. - انتهى - نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في أبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني، حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر.

هي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44،6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19،8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه. تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب، من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8،5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع.

كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبوابا واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة. في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية.

كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة إلى مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية، هذا بالإضافة إلى الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.