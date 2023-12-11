الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المهندس خالد عباس واللواء أحمد فهمي يشاركان في انتخابات الرئاسة

من الحدث
من الحدث

أدلى كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة اﻹدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، واللواءأحمد فهمي، المدير العام للشركة، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية المصرية، ويشاركهما في هذا الحق الانتخابي كافة العاملين بالشركة بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما قام المهندس خالد عباس، يرافقه اللواء أحمد فهمي، بتفقد اللجان الانتخابية بالمدينة، للتأكد من سهولة ويسر إجراءات العملية الانتخابية، مشيدين بالتنظيم الجيد والمشرف.

ودعا المهندس خالد عباس جميع الشركات والعاملين بالعاصمة الإدارية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا، مؤكدًا على توفير كامل الدعم والتسهيلات وتوفير وسائل النقل داخل العاصمة، لضمان قيام الناخبين بالتصويت بكل سهولة ويسر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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