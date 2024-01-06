مخاطر استخدام العدسات اللاصقة الملونة بعد عملية الليزك

بعد تصحيح الرؤية، ينصح المرضى بحماية أعينهم بشكل كبير، وقد يصبح من الصعب استخدام العدسات اللاصقة سواء الطبية أو الملونة.

وفي مجال جراحات العيون الانكسارية، أثبتت تقنية الليزك نفسها بقوة كإجراء رائد أحدث تحولًا بالنسبة للملايين حيث كانت القدرة على الرؤية بوضوح دون مساعدة النظارات أو العدسات اللاصقة بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للكثيرين ولكن بعد الجراحة، تمر العيون بفترة تعديل كبيرة، وخلال هذه الفترة يحتاج المرضى إلى توخي الحذر بشكل خاص بشأن صحة عيونهم، أحد الاستفسارات التي يتم طرحها بشكل متكرر أثناء الاستشارات بعد العملية الجراحية هو مدى سلامة ارتداء العدسات اللاصقة الملونة بعد الليزك.

علاقة العدسات بالليزك

وكشفت الأبحاث الطبية عن أن الليزك، الذي يرمز إلى تصحيح القرنية بمساعدة الليزر، يتضمن إعادة تشكيل القرنية - السطح الأمامي الشفاف للقرنية، ويتم ذلك عن طريق إنشاء سديلة، وإعادة تشكيل أنسجة القرنية الأساسية باستخدام الليزر، ثم إعادة وضع السديلة، في حين أن العين البشرية لديها قدرة ملحوظة على الشفاء بعد الليزك، فإن التعديلات التي يتم إجراؤها أثناء الإجراء تجعل القرنية أكثر تقبلًا للعوامل الخارجية والمهيجات المحتملة.

مخاطر العدسات بعد الليزك

وكشفت عن أن العدسات اللاصقة الملونة، وخاصة تلك التجميلية وغير الطبية، قد تشكل مخاطر معينة على العين بعد الليزك، على عكس نظيراتها الشفافة، غالبًا ما تكون العدسات الملونة ذات نفاذية منخفضة للأكسجين، ويمكن أن يؤدي انخفاض إمدادات الأكسجين إلى القرنية إلى نقص الأكسجة القرنية، وهي حالة تحرم فيها القرنية من الأكسجين الكافي. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات مثل توسع الأوعية الدموية، حيث تغزو الأوعية الدموية الجديدة القرنية مما يؤدي إلى ضعف البصر. ومن المضاعفات الأخرى المخيفة التهاب القرنية الجرثومي، وهو عدوى مؤلمة في القرنية وربما تهدد البصر.