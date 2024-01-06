السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ه.ا."، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز جهينة.

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الحبس 6 أشهر لعامل ضبط بحوزته "حشيش" فى منشأة ناصر

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

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