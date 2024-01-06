"هربانة من أهلها وأخوها ذبحها".. "الدستور" تحقق في قتل صاحب شركة وفتاة بالمعصرة

“هربانة من أهلها وعلى علاقة بالدكتور”.. كانت هذه هي السبب الأرجح من قبل شهود العيان لتفسير علاقة الغموض في واقعة قتل صاحب شركة أسمدة وحاصل على درجة الدكتور داخل مسكنه وبرقته فتاة مذبوحة بمنطقة المعصرة في حدائق حلوان.

شهود العيان يروون كواليس ذبح فتاة وصاحب شركة بالمعصرة

بسبب تضارب الأقوال والشهادات حول واقعة القتل تم الانتقال لمسرح الجريمة في شارع العشرين بحري بحدائق حلوان، والتقابل مع شهود العيان ليتبين أن يوم الواقعة قالت زوجة حارس العقار: «إحنا منعرفش حاجة أصلًا أحنا جينا بعد واقعة القتل ومكناش عارفين حاجة ولو كنا نعرف مكناش جينا».

بينما قال أحد الشباب من المعنين بحراسة المكان مع أقاربه أن الجريمة جريمة شرف لأن الفتاة هاربة من أهلها وعلى علاقة غير شرعية بالمتوفي موضحًا أن المجني عليه يبلغ من العمر 52 عامًا اشترى شقة في العقار المكون من ستة عشر طابقًا منذ ما يقرب من عام وشهر ونصف تقريبًا وكان يسكن وحده فيها ومنذ شهر بدأت تتردد عليه الفتاة.

وتابع أن الجيران شكوا في أمره فكان يخبرهم أن الفتاة ابنته وتتردد عليه يوميًا من التاسعة مساءًا حتى الثالثة عصرًا ثم تتوجه لمنزل خالتها لأنها تقيم معها، وعقب أن زاد الأمر عن معهوده بدأ حارس العقار يتسفسر منه عنها ويستأذنه قبل أن تصعد له فأخبره أنها زوجته مما يؤكد وجود علاقة غير شرعية مع الفتاة خاصة أنها إذا كانت زوجته لماذا لا تقيم معه في العقار؟.

الجريمة تمت في الظهر

وتابع الشاهد أن يوم الواقعة في ظهر اليوم وصل للعقار 4 أشخاص بينهم سيدة ملامحها تشبه ملامح الفتاة التي اعتادت أن تحضر للمتوفي وبرفقتها شاب ثم عقب ذلك حضر باقي المتهمين، وهنا أخبره الحارس أن هناك أشخاص تريد مقابلته فسمح لهم بالصعود، موضحًا أنه عقب ما يقرب من ربع ساعة فقط وجدهم يهرولوا على السلالم مما يؤكد بوجود شيء غير طبيعي فصعد للطابق الإحدى عشر الذي يقيم فيه المتوفي وهنا عثر على جثامين الآثنين غارقين في دمائهم.

الشرطة تبحث عن أداة الجريمة

وقال إنه تواجد مع رجال الشرطة للبحث عن أداة الجريمة في كافة أنحاء العقار حتى في المنور الخاص بالمصعد، بسبب اختفائها وعدم العثور عليها بعد ارتكاب الجريمة، وأنه علم أن الفتاة هاربة من الفيوم وكانت عائلتها تبحث عنها وأن شقيقها هو مرتكب الواقعة موضحًا أن الأجهزة الأمنية لجأت لكاميرات مراقبة أمام العقار لتحديد هوية المتهمين خاصة أن العقار ليس به أي كاميرات مراقبة ولا المصعد فلجأوا لكاميرات خارجية موضحًا أنه علم من حارس العقار الذي يتواجد حراسة على العقار أنه تم القبض على المتهمين وأنهم من عائلتها.

مناظرة النيابة لجثث الضحايا

وتبين من مناظرة النيابة لجثث الضحايا أن المتوفي الأول مصاب بطعنات متفرقة بالجسم أنتهت بنزيف دموي غزير وتهتك بالأجهزة الحيوية أفقده الحركة وتسبب في الوفاة.

بينما جاءت مناظرة جثة الفتاة أنها في بداية العقد الثالث من العمر مصاب بجرح ذبحي في الرقبة تسبب في وفاتها في الحال.

كان تلقى مدير أمن القاهرة، إخطارا من مرفق إسعاف بالمعصرة يفيد بورود بلاغ بمصرع اثنين في ظروف غامضة بمنطقة المعصرة التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.