السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستغيث: 10 شاحنات مساعدات فقط تدخل إلينا

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك عددا قليلا من المستشفيات بقطاع غزة التي ما زالت تعمل بشكل ضئيل للغاية، حيث إن الأغلب منها خرج من الخدمة بشكل نهائي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن هناك تحديًا كبيرًا في التواصل مع طواقمنا، ونتواصل عبر أجهزتنا التي استهدفتها أكثر من مرة قوات الاحتلال، ولكن تعود الاتصالات بين الفينة والأخرى، ولكنها ما زالت منقطعة حتى الآن.

وتابع: "هناك تواصل عن طريق هواتف ننشرها للمواطنين في حالة عدم القدرة على التواصل من خلال رقم الاتصالات لخدمة الإسعاف".

وواصل: "نحتاج لإعادة تعبئة للمستشفيات، ويجب فتح مسارات لمرور أكبر لشاحنات المساعدات التي كانت تصل منها إلى غزة خلال فترة الهدنة 200 شاحنة باليوم، ولكن بعدها دخل 100 شاحنة فقط، ولكن في الأيام الأخيرة دخلت 10 شاحنات مساعدات فقط في اليوم".

وأوضح أن المستشفيات في غزة تعاني نقصا حادا في المواد الدوائية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المرضى فقدوا حياتهم لعدم استمرارهم تحت الخطة العلاجية الموضوعية، علاوة على أن أصحاب الأمراض المزمنة غير متوفرة لهم تماما المستلزمات الطبية.

وواصل: "1.8 فلسطيني توجهوا إلى الجنوب، وأغلبهم يعيشون حياة غير آدمية، ويعيشون أوضاعا صحية صعبة ويفتقدون للخدمات الطبية".

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