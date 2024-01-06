أجندة الدستور الثقافية اليوم السبت 6 يناير 2024

مناقشة رواية “فيلا القاضي”، للكاتب عمرو دنقل، واحدة من فعاليات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم السبت 6 يناير 2024، والتي تحتشد بالعديد من الأنشطة والأمسيات والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي الحادية عشرة صباحا، يحل الكاتب الروائي عمرو دنقل، في ضيافة لقاء جديد من لقاءات صالون شريف العصفوري الثقافي، والذي يعقد في رحاب نادي التجديف المصري، لمناقشة روايته “فيلا القاضي”.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، بمكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، أمسية لمناقشة وتوقيع رواية “متاهة العابد”، والصادرة عن منشورات إيبيدي للكاتب محمد يوسف الغرباوي.

وفي نفس التوقيت ــ الخامسة مساء ــ يستضيف المركز الثقافي المصري، بمقره الكائن بجاردن سيتي، لقاء جديد من لقاءات منتدي تغريد فياض الثقافي اللبناني، والذي يعقد تحت عنوان “اللغة العربية في عيدها.. روح وهوية”.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تشهد الساحة المفتوحة بشارع شريف بوسط القاهرة، أمسية غنائية شعرية بعنوان “حفل السيرة الهلالية”، والتي تحييها فرقة الورشة الغنائية المسرحية، بمصاحبة الفنان راوي السيرة محمد كساب.

وفي السادسة مساء، تحل الكاتبة الشابة شيرين فتحي، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات، صالون هالة البدري الثقافي، لمناقشة روايتها “ضحكة خالد”، وتناقش الرواية الكاتبة الروائية هالة البدري، ويعقد الصالون في منزلها بالتجمع الخامس، كما يبث اللقاء أونلاين عبر تطبيق زووم.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الجماعي “تواصل”، والذي يقام بقاعة حامد عويس في متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ويستمر حتي 27 يناير الجاري.

ويضم المعرض أعمال كل من الفنانين: إبراهيم الدسوقي، أحمد عبدالفتاح، أحمد صابر، أحمد مجدي، أدهم بدوي، أحمد يحيى البدوي، إسلام الريحاني، محمود زكي.. مسلطًا الضوء على ما يُقارب بين هذه التجارب من لغة تشكيلية وتعبيرية لها سمتها ووقعها البصري الخاص.

وفي الثامنة مساء، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن إخراج دكتور عبد الله سعد.

يضم الحفل العرض الموسيقي المسرحى “قصة جندى”، للمؤلف الروسى العالمى إيجور سترافنسكى والنص لـ تشارلز فيرديناند راموس وترجمة دكتورة هناء فريد والتصميم المسرحى محمد عبد الرازق.

ويدور العرض حول جندى عائد من الحرب وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذى يحاول اقناعه باستبدال آلته الموسيقية ــ الفيولينة التى ترمز لروح الجندي ــ بالكتاب الذى يحمله ويحتوى على سر الحصول على الثروة وتتوالى الأحداث.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافية، ندوة بعنوان “المرأة والإعلام”، ويشارك فيها بالحديث والنقاش، دكتور حسن عماد مكاوي، واللواء طارق مهدي.

وفي الثانية عشرة ظهرا، يتجدد لقاء نادي سينما الأطفال، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وعرض لفيلم الكارتون Meet the Robinsons، ويعرض مصحوبا بترجمة ناطقة أو مدبلج.

وفي السادسة مساء، تعقد بمركز إبداع قصر الأمير طاز، أمسية تاريخية بعنوان “شارات المماليك وعلاماتهم.. الرنوك”، يقدمها ويتحدث فيها الباحث في التاريخ يوسف أسامة.

وفي نفس التوقيت ـــ السادسة مساء ــ وضمن فعاليات نادي السينما الإفريقية، يعرض بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا، الفيلم الروائي الطويل “أول الشهر”، إنتاج كيني، ومن إخراج جاهوري برنولا.