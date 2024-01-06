توتنهام يفوز على بيرنلى ويصعد للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزى

تأهل فريق توتنهام إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه اليوم الجمعة على ضيفه بيرنلي 1 / صفر في الدور الثالث من البطولة.



وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي حيث فشلا في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.



وفي الشوط الثاني، تمكن توتنهام من تسجيل هدف الفوز عن طريق بيدرو بورو في الدقيقة 79.



وكان فولهام تأهل للدور الرابع في وقت سابق من اليوم بعد فوزه روثيرهام يونايتد 1 / صفر، فيما سيلعب برينتفورد مع وولفرهامبتون مباراة إعادة بعدما تعادلا 1/1.

مانشستر يونايتد يُعلن رحيل سيرجيو ريجيلون وعودته لتوتنهام

على صعيد آخر، أصدر مانشستر يونايتد الإنجليزي بيانًا رسميًا، أكد خلاله قطع إعارته للاعب الإسباني سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لفريق توتنهام هوتسبير، وعودته إلى ناديه.

وكان سيرجيو ريجيلون قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، قادمًا من توتنهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024، وذلك لتعويض غياب كلًا من لوك شو وتيريل مالاتسيا، ثنائي مانشستر يونايتد؛ بسبب الإصابة.

لذلك قررت إدارة مانشستر يونايتد قطع إعارة سيرجيو ريجيلون، في ظل اقتراب عودة لوك شو ومالاتسيا إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

أول تعليق من سيرجيو ريجيلون بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

من جانبه، علّق سيرجيو ريجيلون، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، على قرار رحيله عن مانشستر يونايتد وعودته إلى توتنهام، قائلًا: "لقد كان من الرائع اللعب مع مانشستر يونايتد".

وتابع: "أود تقديم الشكر للنادي والجماهير وزملائي".

واختتم سيرجيو ريجيلون تصريحاته، قائلًا: "لقد كان شرفًا كبيرًا لي اللعب لهذا النادي الكبير، أتمنى كل التوفيق للشياطين الحمر".

اقرأ أيضا.. تقارير: بايرن ميونخ توصل لاتفاق للتعاقد مع إريك داير