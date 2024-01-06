السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام يفوز على بيرنلى ويصعد للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزى

توتنهام وبيرنلي
توتنهام وبيرنلي

تأهل فريق توتنهام إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه اليوم الجمعة على ضيفه بيرنلي 1 / صفر في الدور الثالث من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي حيث فشلا في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكن توتنهام من تسجيل هدف الفوز عن طريق بيدرو بورو في الدقيقة 79.

وكان فولهام تأهل للدور الرابع في وقت سابق من اليوم بعد فوزه روثيرهام يونايتد 1 / صفر، فيما سيلعب برينتفورد مع وولفرهامبتون مباراة إعادة بعدما تعادلا 1/1.

مانشستر يونايتد يُعلن رحيل سيرجيو ريجيلون وعودته لتوتنهام

على صعيد آخر، أصدر مانشستر يونايتد الإنجليزي بيانًا رسميًا، أكد خلاله قطع إعارته للاعب الإسباني سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لفريق توتنهام هوتسبير، وعودته إلى ناديه.

وكان سيرجيو ريجيلون قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، قادمًا من توتنهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024، وذلك لتعويض غياب كلًا من لوك شو وتيريل مالاتسيا، ثنائي مانشستر يونايتد؛ بسبب الإصابة.

لذلك قررت إدارة مانشستر يونايتد قطع إعارة سيرجيو ريجيلون، في ظل اقتراب عودة لوك شو ومالاتسيا إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

أول تعليق من سيرجيو ريجيلون بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

من جانبه، علّق سيرجيو ريجيلون، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، على قرار رحيله عن مانشستر يونايتد وعودته إلى توتنهام، قائلًا: "لقد كان من الرائع اللعب مع مانشستر يونايتد".

وتابع: "أود تقديم الشكر للنادي والجماهير وزملائي".

واختتم سيرجيو ريجيلون تصريحاته، قائلًا: "لقد كان شرفًا كبيرًا لي اللعب لهذا النادي الكبير، أتمنى كل التوفيق للشياطين الحمر".

اقرأ أيضا.. تقارير: بايرن ميونخ توصل لاتفاق للتعاقد مع إريك داير

توتنهام بيرنلي الإنجليزي كاس الاتحاد الانجليزي مباراة توتنهام وبيرنلي فولهام الإنجليزي روثيرهام

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يُعلن رحيل ريجيلون وعودته إلى توتنهام

رسميا.. توتنهام يجدد عقد لاعبه بابي مطر سار حتى 2030

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة