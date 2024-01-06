صدور "مبدعون على جناح الإنسانية" جديد ولاء جمال

صدر حديثا عن دار كنوز للنشر والتوزيع كتاب “مبدعون على جناح الإنسانية“ للكاتبة الصحفية والناقدة “ولاء جمال”، ويعد الكتاب الثاني بعد كتابها ”سعاد حسني بخط يدها".

تقول ولاء جمال عبر مقدمتها للكتاب: “كان حلمي أن تكون الكتابة هي الصديقة الجميلة العظيمة البسيطة المريحة الملهمة الصادقة، وأن أكتفي بها بلا مناصب ولا شهرة ولا تكريمات، هي في حد ذاتها تكريم، أن تكون لنفسك كاتبا محبا وتستمتع بحبيبتك الكتابة، وأن تكون نافعا للناس في كتاباتك، أخذها من أخذها وصدقها، وتركها من تركها ولم يستنفع بها، أن تكون حاضرا بعد غيابك بين دفتي كتاباتي بحبر القلب والمشاعر، هكذا هي الكتابة عندي.. تحكي عن ضعف ربما يستغله البعض، عن آلان وشغف وحب وشوق، قصص جميلة مليئة من السعادة والنجاحات، قصص تحتاج حقا لمن يحفظها كي تظل ذكرى دائمة تلجأ ليها عند لحظات يأسك ولحظات ضعفك”.

كنت طوال حياتي لا أكتب قط إلا ما أصدقه وأعرفه معرفة عميقة وأقترب منه وأتأكد من صدقه وأحبه بإخلاص لذلك. جاءت شخصياتي في هذا الكتاب شديدة الخصوصية بقدر قربى منها.

قالت ولاء جمال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “اخترت شخصيات الكتاب الذين اقتربت منهم عبر قراءاتي ومتابعاتي بحكم عملي الصحفي، الكتاب يتضمن انفرادات بالصور لسيرة كبار الفنانين والمثقفين المصريين، ومنهم على سبيل المثال خطابات أحمد رامي بخط يده لأولاده، إلى جانب حكايات إنسانية لم تنشر من قبل مع الفنانة ماجدة الصباحي وعلاقاتها بشخصيات سياسية بارزة في المشهد السياسي المصري والعربي”.

وأكدت ولاء جمال إن اختياراتي لهذه الشخصيات لم يكن مجرد صدفة، بل ناتج عن قراءة عميقة لشخصيات كان له أكبر الأثر في وجدان وعقل المصريين.

أما عن الكاتبة الصحفية ولاء جمال

ولاء جمال كاتبة صحفية وناقدة فنية نائب رئيس تحرير مجلة الكواكب صدر لها "سعاد حسني بخط يدها".