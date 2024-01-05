الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" فى مدينتى (صور)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة"

بدأ، منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" بحضور أبطاله، في حد دور العرض السينمائي بمدينتي، والعمل من بطولة الفنانة إسعاد يونس ونخبة من نجوم الفن.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول امرأة كفيفة تدعى عظيمة، التي يتم النصب على ابنها، فتشكل معه عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

"عصابة عظيمة" بطولة كل من إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

وكشفت إسعاد يونس عن تفاصيل فيلمها الجديد عصابة عظيمة، مؤكدة في لقاء تلفزيوني: "إحساسي غريب، حاسة برعب رهيب مع قرب طرح الفيلم، وإن شاء الله ربنا يكلل المجهود بالخير، الزمن يتغير، مش كل حاجة زي زمان، والفكرة كانت جذابة لدرجة إنها جعلت الواحد يتخلى عن الحرص، لأن الفيلم بيحمل في طياته غرض جميل، العصابة تكوّنها عظيمة عشان تسترد حقها، رغم إن العصابة مش كلهم حق، لكن مع الوقت بيكشتفوا إنهم أصحاب الحق وبيخوضوا مغامرة غير مأمونة العواقب".

عصابة عظيمة مدينتي إسعاد يونس كوميدي العرض الخاص

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من الطرق والمحاور فى القاهرة الجديدة (فيديو)

بعد تدخله بجلسة عرفية.. مقتل "عمدة قرية" على يد عامل فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟

تقرير أمريكى: إسرائيل تبحث عن أفضل الخيارات السيئة لإدارة غزة بعد الحرب