انطلاق العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" فى مدينتى (صور)

بدأ، منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" بحضور أبطاله، في حد دور العرض السينمائي بمدينتي، والعمل من بطولة الفنانة إسعاد يونس ونخبة من نجوم الفن.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول امرأة كفيفة تدعى عظيمة، التي يتم النصب على ابنها، فتشكل معه عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

"عصابة عظيمة" بطولة كل من إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

وكشفت إسعاد يونس عن تفاصيل فيلمها الجديد عصابة عظيمة، مؤكدة في لقاء تلفزيوني: "إحساسي غريب، حاسة برعب رهيب مع قرب طرح الفيلم، وإن شاء الله ربنا يكلل المجهود بالخير، الزمن يتغير، مش كل حاجة زي زمان، والفكرة كانت جذابة لدرجة إنها جعلت الواحد يتخلى عن الحرص، لأن الفيلم بيحمل في طياته غرض جميل، العصابة تكوّنها عظيمة عشان تسترد حقها، رغم إن العصابة مش كلهم حق، لكن مع الوقت بيكشتفوا إنهم أصحاب الحق وبيخوضوا مغامرة غير مأمونة العواقب".