الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

1591 محضر تمويني بحملات رقابية مكثفة علي الاسواق والمخابز ببني سويف

حملات تموينية
حملات تموينية

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف  عن  تقريرا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مدرية التموين خلال شهر ديسمبر2023، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية، ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب. 

وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة "المهندس وصفى عبد الله"، الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"، التي يزيد عددها عن  1280مخبزا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 332 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلًا عن السولار.


فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 300محضرا منها: 87 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية،117محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار،19محضرًا للذبح خارج المجازر، 2 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،9محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،23 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر،5محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،4محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم،و12محضرًا للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و22 محضر لتجميع مواد بترولية.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري والاحتكار وحجب السلع، تم تحرير محضر ضد أحد مصانع  مواد البناء لإنتاجه وبيعه غراء أبيض غير مطابق للمواصفات "بحسب تقرير المعامل المختصة"، و4 محاضر ضد محلات بيع أغذية  لحيازة وعرض سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على كميات من ( المكرونة، بطاطس شرائح، أسماك  ودواجن مُجمدة، مواد عطارة)، بجانب 7 محاضر لمسؤولين عن أنشطة غذائية لحيازتهم سلع بدون فواتير ( أرز، دقيق، سجائر، زيوت طعام، إطارات سيارات )واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
 

 وشددت المديرية على أهمية واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

مديرية التموين والتجارة الداخلية المهندس وصفى عبد الله حملات تموينية المخابز البلدية مباحث التموين بالغاز الطبيعي

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لنشاط جهاز حماية المستهلك 182 حملة رقابية مكبرة

التموين: صرف 80% من مقررات نوفمبر التموينية

"التموين": صرف 75% من مقررات نوفمبر

بشرة خير.. "الدستور" تتحدث مع تجار شاركوا في مبادرة خفض الأسعار

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

"التموين" تواصل صرف مقررات تموين أكتوبر

صرف مقررات "تموين أكتوبر" اليوم

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

الأكثر قراءة

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

كلوب: أتمنى أن يخرج منتخب مصر من دور المجموعات في أمم إفريقيا

وزير المالية: تنمية قدرات "حُماة المال العام" وفقًا لأحدث المعايير العالمية

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

عاجل.. استهداف المعالم الأثرية.. محاولات إسرائيلية لطمس هوية قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار