رئيس الوزراء العراقى: تداعيات الممارسات الوحشية فى غزة ستؤثر على العالم كله

قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن استمرار الممارسات الوحشية في غزة سيكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم كله، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن الممارسات الوحشية في قطاع غزة بدأت تؤثر على العديد من دول المنطقة.

كان قد أعلن السوداني، عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، مؤكدًا أن الحكومة العراقية بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية.