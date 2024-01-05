الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء العراقى: تداعيات الممارسات الوحشية فى غزة ستؤثر على العالم كله

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن استمرار الممارسات الوحشية في غزة سيكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم كله، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن الممارسات الوحشية في قطاع غزة بدأت تؤثر على العديد من دول المنطقة.

كان قد أعلن السوداني، عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، مؤكدًا أن الحكومة العراقية بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية.

غزة قطاع غزة الحرب في غزة رئيس الوزراء العراقي القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

توقعات بإصابة 12 ألف جندى من جيش الاحتلال بإعاقات دائمة جرّاء حرب غزة

الأكثر قراءة

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

عاجل.. استهداف المعالم الأثرية.. محاولات إسرائيلية لطمس هوية قطاع غزة

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكى بالعريش

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

فرصة لـ«سيتي».. ليفربول أبرز الخاسرين من البطولات القارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار