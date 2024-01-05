الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تتعامل حال وجود شبورة.. 9 نصائح مهمة لسلامتك

شبورة
شبورة

لا يعلم الكثير من السائقين كيفية التعامل عند التعرض لشبورة فى الجو، خاصة في ظل  التقلبات الجوية الحالية، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح التي تساعد السائقين على التعامل في أثناء القيادة فى حال وجود شبورة مائية.

 

‏- يجب على السائق تجنب القيادة في حال وجود شبورة شديدة ولكن إذا كان في حاجة إلى القيادة وتوجه إلى مكان ما عليه اتخاذ تلك التحذيرات والتي تأتي على راسها القيادة بسرعة منخفضة وعدم القيادة على سرعة عالية حتى وإن كان الطريق خالي.


‏- يجب على السائق تشغيل الانتظار في أثناء القيادة خلال الشبورة حتى يتمكن من خلفه من رؤية سيارته من خلال تلك أنوار خاصة أن الشبورة تحجب الرؤية تماما.


 ‏- كما يجب الحرص على استخدام آلة التنبيه الصوتية في العربية وذلك من أجل تنبيه من أمامك بوجود سيارة خلفه.
 

-لا تقود السيارة بسرعة فائقة، واحرص على أن تكون سرعتك منخفضة لكي تتمكن من التوقف في حال الاصطدام فجأة.


 - قبل انطلاق رحلتك تأكد من تشغيل المساحات وعملها جيدًا، وقم بتشغيلها بالسيارة بصفة مستمرة.

 

- تجنب الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية.


- احرص على الحفاظ على مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، وسر في منتصف الطريق حتى تتجنب الاصطدام بأي سيارة تكون على جانب الطريق معطلة وأنت لا تراها.

 

- تجنب الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بصورة سريعة.


 - إذا تعرضت سيارتك لعطل، قف بها جانب الطريق، بعيدًا تماما عن حرم الطريق مع تشغيل كل الأنوار، وذلك لتجنب التعرض للاصطدام بسبب عدم قدرة باقي السيارات على رؤيتك بشكل واضح.

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