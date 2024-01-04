غبريال صوما: الشباب الأمريكى يرى أن بايدن تجاوز الأصول بمساعدته لإسرائيل

قال غبريال صوما، المستشار السياسي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، إن الشباب الأمريكي يعارض سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويعتبره اجتاز الأصول التقليدية لمساعدة إسرائيل أكثر من اللازم.

وأكد خلال تصريحاته لبرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المشاهد الأمريكي عندما يرى المناظر التي تصلنا من غزة من أطفال يستشهدون ونساء واستشهاد 22 ألف شخص مدني في بلد صغير مثل غزة أمر صعب على الأمريكي أن يتقبله لذا هناك امتعاض كبير لما يحدث بغزة وكل هذا يصب في مصلحة ترامب.

سياسة ترامب الخارجية كانت تتسم بالسلام

وتابع أنه إذا نظرنا للسياسة الخارجية بين ترامب وبايدن، نجد أنه كان هناك سلام بالعالم، أما الآن فنجد سياسة خاطئة يتبعها بايدن في معالجته للأمور.