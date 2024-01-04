التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما فى تفحم سيارة بطريق الزعفرانة

صرحت النيابة العامة بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في حادث تفحم سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم.

حيث لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب آخر فى تفحم سيارة ملاكي، بعد تعرضها للانقلاب بطريق الزعفرانة - رأس غارب، قبل دير الأنبا بولا، وتم نقل الجثث والمصاب لمستشفى رأس غارب المركزى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، وغرفة عمليات الحماية المدنية يفيد باشتعال النيران فى سيارة ملاكي بعد تعرضها للانقلاب بطريق الزعفرانة - غارب، على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتمكنت سيارات الحماية المدنية من إطفاء الحريق بها.



وتبين أن الحادث أسفر عن تفحم جثتين لم يتمكن التعرف عليهم حتى الآن وإصابة شخص آخر كان بالسيارة، حيث صعب التعرف على هوية الجثث بسبب تفحمها وعدم وجود أى ملامح لها، وتم نقل المصاب إلى مستشفى رأس غارب المركزى وإيداع الجثتين مشرحة المستشفى.