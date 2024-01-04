صفاء النجار: مصر دولة رائدة فى الشعر العامى منذ عصور كثيرة سابقة

قالت الدكتورة صفاء النجار، إن الدولة المصرية دولة كبيرة رائدة في الكثير من المجالات الفنية المختلفة، ومن بين هذه المجالات التي تميزت بها مصر الشعر العامي، حيث ارتبط الشعب العربي بشكل عام والمصري بوجه خاص بهذا النوع من الأشعار التي تمت الاستعانة بها في الأعمال الموسيقية الغنائية.

الشعر العامي المصري

أكدت الدكتورة صفاء النجار، خلال تقديمها برنامج أطياف المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تاريخ شعر العامية في مصر حافل، حيث إن شعر العامية المصرية ليست بدايته في القرن الـ21 بل يمتد هذا الشعر لأبعد من ذلك.

وتابعت: "مصر تمتلك الكثير من الأسماء البارزة في هذا النوع الفني الجماهيري، ومن بين هذه الأسماء عبدالله النديب خطيب وشاعر الثورة العرابية، فؤاد حداد مؤسس شعر العامية في الدولة المصرية بالعصر المعاصر وقدم الكثير من الأعمال الموسيقية الشيقة، صلاح جاهين، عبد الرحمن الأبنودي، أحمد فؤاد نجم، وأخيرًا سيد حجاب".

واستطردت: "سنقدم اليوم حلقة خاصة عن الراحل سيد حجاب من عيون زوجته، هذا الرجل الذي ترك بصمة سُجلت في التاريخ بشأن الشعر العامي في مصر".