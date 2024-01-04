الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انفجار قارب حوثي محمل بعبوات ناسفة في البحر الأحمر

انفجار قارب حوثي
انفجار قارب حوثي

قال قائد بالأسطول الأمريكي إن قاربا حوثيا مسيرا كان محملا بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس، لكنه لم يكن قريبا من أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو سفن تجارية بدرجة كافية لإحداث أي أضرار أو خسائر بشرية، واصفا ذلك بأنه هجوم فاشل.

وأضاف نائب الأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، للصحفيين أن الحوثيين شنوا 25 هجوما حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، موضحا "لا توجد علامات على أن تراجح سلوكهم غير المسؤول".

وقال كوبر "اقترب على بعد بضعة أميال من السفن العاملة في المنطقة.. السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.. وشاهدنا جميعا انفجاره".

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