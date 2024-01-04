جيش الاحتلال: النشاطات العسكرية في منطقتي الدرج والتفاح بغزة ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، أن النشاطات العسكرية الكثيفة في منطقتي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت “القاهرة الإخبارية”.

انسحاب الاحتلال من مخيم نور شمس

والجدير بالذكر، أن جيش الاحتلال انسحب بالكامل من مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بعد عملية عسكرية استمرت 40 ساعة، بينما فرض الاحتلال الإسرائيلي منذ ليلة أمس حظر التجوال في مدينة طولكرم، ومخميات نور شمس وطولكرم، عقب اقتحامه تلك المناطق.