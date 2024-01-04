الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال: الفترة الزمنية للحل السياسي على الجبهة الشمالية مع لبنان قصيرة

دانيال هاغاري
دانيال هاغاري

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي دانيال هاغاري رسالة للمبعوث الأمريكي، مفاداها أن الفترة الزمنية للحل السياسي على الجبهة الشمالية مع لبنان قصيرة؛ جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ضحايا لبنان 

والجدير بالذكر، أن مصدران أمنيان لـ"رويترز"، أكدا إن مسئولًا محليًا في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة قتلوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أمس الأربعاء، إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.

القاهرة الاخبار عاجل قناة القاهرة الإخبارية ضحايا لبنان اليوم الحرب الصهيونية الفلسطينية

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