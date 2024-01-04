ضـبط أسلحة نارية وذخـائر بدون ترخيص فى القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، من ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين بالقاهرة فى يات هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالقاهرة

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما "بندقية خرطوش- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الأسلحة.