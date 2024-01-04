تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري 16.6% خلال أكتوبر 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 3.15 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدره 16.6٪.

انخفاض قيمة الصادرات

وأشار جهاز الإحصاء، إلى انخفاض قيمـة الصادرات بنسبة 19.2٪، حيث بلغت 3.23 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2023 مقابل 4.00 مليار دولار لنفس الشهر من العــام السابــق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صـادرات بعض السلع وأهـمها: (منتجات البترول بنسبة 43.6٪، لدائـن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4٪، فواكه طازجه بنسبــة 0.1 % الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 95.8٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خـلال شهر أكتوبر 2023، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 61.7%، ملابس جاهزة بنسبة 14.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 1.2 %).

تراجع فاتورة الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.0٪ حيث بلغت 6.38 مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2023 مقابــل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا:(منتجات البترول بنسبة 13.8 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 15.2 %، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 26.7%، ذرة بنسبــة 17.9%).

ارتفاع واردات بعض السلع

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها:(مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 46.3%، سيارات ركوب بنسبة 139.6%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 54.3%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبـة 32.8٪).