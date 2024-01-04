الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط القومي يُصدر تقرير "حصاد عام 2023"

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

نشر معهد التخطيط القومي تقرير "حصاد عام 2023"، سلط من خلاله الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال العام الماضي، والتي تنوعت ما بين المشاركات الخارجية وبروتوكولات التعاون والفعاليات العلمية والبرامج التدريبية واللقاءات والندوات وورش العمل والدراسات العليا التي قدمها المعهد.

إطلاق تقارير علمية


وتأتي من بين مخرجات المعهد العلمية خلال العام الماضي مجموعة من التقارير العلمية التي أصدرها وناقشها المعهد منها إطلاق تقرير "اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر، وتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2022 ، والتقرير الخاص بـ "مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وغيرها من التقارير.

حلقات الصالون الثقافى


وشمل الحصاد أيضًا استعراض سلسلة حلقات الصالون الثقافي للمعهد خلال عام 2023، إضافة إلى مشاركة رئيس المعهد في فعاليات متعددة داخل مصر وخارجها.
كما أشار التقرير إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين المعهد وهيئة تنمية الصعيد، وهيئة الرقابة المالية ومنظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP واتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر، وكذلك مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط لإنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة وعقد منصة تعاون تنسيقي مشترك مع "التعاون الدولي" لبحث الشراكات مع المؤسسات الدولية.

برامج تدريبية وورش عمل


كما نظم المعهد العديد من البرامج التدريبية وورش العمل وبرامج الدبلوم الاحترافية، والندوات التعريفية، وقدم المعهد العديد من الدراسات الاستشارية للعديد من الجهات، إلى جانب مجموعة من الفعاليات العلمية مثل المحاضرات المتميزة، والعديد من الجلسات الحوارية وحلقات سمينار شباب الباحثين، وسمينار الثلاثاء، إضافة إلى انعقاد المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة".


وأشار التقرير إلى حصول المجلة المصرية للتنمية والتخطيط الصادرة عن معهد التخطيط القومي على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات لعام 2023 وحصول معهد التخطيط القومي على شهادتي الأيزو السلامة والصحة المهنية.


واختتم التقرير بتسليط الضوء على احتفال معهد التخطيط القومي بتخرج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني التنمية 2022/2023.

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