لسعادتك وشريك حياتك في 2024.. حدد الأهداف لعلاقة وثيقة

يسعى الأزواج إلى المحافظة على علاقة هادئة بينهم، ومُحاطة بالمودة والرحمة لكلا الطرفين، وعام 2024 هي بداية جديدة لهم فمن الممكن أن يستغلوا بداية عام جديد في خلق إطار من التفاهم والمودة بينهم والمشااركة في صنع القرار والتخطيط للمستقبل.

ووفقًا لموقع "timesofindia" نوضح كيف يمكن بناء ذلك مع الشريكين.

يجب الاتفاق بينهم على ما يلي: