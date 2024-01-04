الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: برنامج الإصلاح خفف حدة الأزمة العالمية في مصر

الدكتور محمود عنبر
الدكتور محمود عنبر

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الوضع كان سيكون أكثر سوءا في حال لم تُطبق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، متابعًا: "كانت هناك احتمالية كبيرة لتعرض الدولة إما لمجاعة نظرًا لنقص المعروض من السلع الأساسية أو لحالة من حالات الإفلاس".

وأضاف "عنبر"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الدول يمكن أن تفلس في حالة عدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد أزمتين  هما الأخطر والأعقد على مستوى التاريخ الاقتصادي منذ حدوث أزمة الكساد الكبير التي حدثت في عام 2008.

وأشار إلى انخفاض مؤشر الاستثمار العالمي بشكل عام نظرًا لحالة اللا يقين الموجودة في العالم، موضحًا أنه في التوقيت الذي يشهد انخفاض معدل تدفق الاستثمارات العالمية جاء تدفق الاستثمار الأجنبي للدولة المصرية ووصل معدل النمو في 2022 إلى 122% مقارنة بـ2021، وهذا يؤكد على وجود برنامج إصلاح اقتصادي مهم خلق نوعًا من المناخ الجاذب للعملية الاستثمارية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد الاقتصاد المصرى اكسترا نيوز الاستثمار العالمي

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