تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه في الشرقية لشهر مارس

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل نظر القضية رقم 2319 لسنة 2023 جنايات الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 2108 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، والمتهم فيها مزارع بقتل شقيقه خنقًا لخلافات بينهما، لجلسة الدور الثاني من شهر مارس المقبل، لحين عرضه على مستشفى الأمراض النفسية.

تعود أحداث القضية ليوم 16 يوليو من عام 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد بورود بلاغا بالعثور على«محمد. س»، والمقيم ناحية عزبة أبوصميدة بدائرة القسم جثة هامدة.

توصلت التحريات الأولية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «مزيد. س» 25 عاما مزارع، شقيق المجني عليه، والمقيم بذات الناحية، وتبين قيامه بالتخلص من شقيقه خنقًا مستخدم أداة «شال»، وذلك على إثر خلاف بين المتهم والمجني عليه، ناتج عن أن المجني عليه متولي أمور المتهم المعيشية كونهما أشقاء، ولتأديبه حال علمه بتعاطي المتهم للمواد المخدرة، خطط المتهم لقتل شقيقه، وأعد لذلك الغرض أداة «شال»، وتربص له بالطريق العام منتظرًا عودته من عمله، وحال حضور المجني عليه أوهمه المتهم بوضع الشال على رقبته لارتدائه، فانتهز ذلك وقام بخنقه زاهقا روحه.