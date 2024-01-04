قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بالحبس سنتين مع الشغل لمتهم بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه الواقع عليه ليلا في البساتين.

الحبس سنتين لمتهم بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "ه. ح" وآخر مجهول بالشروع في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "ر. م" بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء لشل مقاومته وكال له ضربتين بسلاح أبيض "سكين" استقرت بذراعه اليمنى وصدمه بسيارته فأحدث الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق حال تواجد المجهول بمحل الواقعة للشد من أزره إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبط المتهم والجريمة متلبسا بها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وإحرازه سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر للضرورة المهنية أو الحرفية.