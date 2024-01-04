كيف يمكن التخلص من "الشراهة" في تناول الطعام؟

إذا كنت تتناول الطعام بشراهة طوال اليوم، فمن الطبيعي أن يستمر جسمك في المطالبة بالأطعمة المالحة والسكرية بشكل متكرر أكثر مما تأكله في يوم عادي، فالرغبة في تناول الحلوى بعد كل وجبة، والوجبات الخفيفة المالحة والمقرمشة مع الشاي والسمبوسة أو البطاطس المقلية في المساء يمكن أن تعرقل رحلة فقدان الوزن ويجب السيطرة عليها، للعودة إلى روتين العافية الخاص بك، اتخذ خيارات مدروسة كل يوم حتى تصبح عادة أو غريزة أولى.

ووفقًا لموقع "hindustantimes" فإليك نصائح من أحد الخبراء للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون توقف.

نصائح للتغلب على الرغبة الشديدة

يقول كابور إن العودة إلى المسار الصحيح يمكن أن تكون عملية صعبة ولكنها ليست مستحيلة، فمعظم الأطعمة الشائعة التي نتوق إليها هي السكر والكربوهيدرات والشوكولاتة والملح، وبالنسبة للبعض الجبن، وفقًا لأخصائي التغذية.

احصل على بعض الحركة

عندما نمارس الرياضة، فإنه يساعد على تناول بعض السكر الزائد في الدم الذي قد يطفو حول مجرى الدم ويسبب الرغبة الشديدة غير الضرورية.

التركيز على الماء والأطعمة الكاملة التي تحتوي على البروتين والدهون والألياف

من المرجح أن يكون سبب الرغبة الشديدة لديك هو أن نسبة السكر في الدم لديك خارجة عن السيطرة قليلًا في الوقت الحالي. إن التركيز على الأطعمة التي لا تتحلل إلى نسبة السكر في الدم والبقاء رطبًا هو أفضل طريقة لبدء تنظيم نسبة السكر في الدم مرة أخرى، لذلك يمكن أن تبدأ الرغبة الشديدة في تناول الطعام في الانخفاض.

استبدل قبل الإزالة

عندما تبدأ الرغبة الشديدة في الارتباط بعادة ما، يمكن أن تصبح الأمور صعبة للغاية. إذا كنت قد اعتدت الآن على تناول بعض الحلويات أثناء مشاهدة التلفزيون أو بعد الغداء أو العشاء لتناول الحلوى، فقد لا يكون ذلك مجرد رغبة ولكن أيضًا عادة الآن. قد يكون من الأسهل التخلص من هذه العادة عن طريق استبدالها بشيء آخر أولًا مثل شاي الأعشاب أو الكاكاو الساخن الخالي من السكر أو القليل من الشوكولاتة الداكنة.

سيساعدك التركيز القوي على أهدافك الصحية والقليل من الانضباط على العودة إلى المسار الصحيح فيما يتعلق برحلة فقدان الوزن.