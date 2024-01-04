نمو "المعدلات الشهرية" للصادرات الصناعات الغذائية 2023 (إنفوجراف)

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 حوالي 4.7 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 628 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 4.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية 2023

صادرات شهر يناير 2023 حوالي 368 مليون دولار

كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار

صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9%.

بلغت صادرات شهر مايو 499 مليون دولار بنسبة نمو 23%.

بلغت صادرات شهر يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8%.

بلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 485 مليون دولار بنسبة نمو 63%.

بلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 520 مليون دولار بنسبة نمو 32%

بلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 396 مليون دولار محققة نسبة نمو 10%

بلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالى 394 مليون دولار بنسبة نمو 17%

بلغت صادرات شهر نوفمبر 2023 حوالى 393 مليون دولار بنسبة نمو 18%

مكررررررر

بلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 485 مليون دولار بنسبة نمو 63%.

بلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 520 مليون دولار بنسبة نمو 32%

بلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 396 مليون دولار محققة نسبة نمو 10%

بلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالى 394 مليون دولار بنسبة نمو 17%

بلغت صادرات شهر نوفمبر 2023 حوالى 393 مليون دولار بنسبة نمو 18%

بلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 485 مليون دولار بنسبة نمو 63%