بينها مرآة ثقافية لتاريخ وطن.. أجندة الدستور الثقافية اليوم

تحتشد أجندة الدستور الثقافية ، اليوم الخميس 4 يناير 2024، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، والتي تتوزع بين المركز والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والخاصة، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي الخامسة مساء، تحتضن قاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، لقاء لمناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة، والتي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت عنوان "مرآه ثقافية لتاريخ وطن شهادات ودراسات".

ويشارك في اللقاء كلا من: الكاتب دكتور جمال العسكري، الشاعر عيد عبد الحليم، الناقد دكتور مرسي عواد، دكتور مصطفي القزاز، الفنان محمد بغدادي، الناقد محمد عبد الرزاق أبو العلا، الكاتب محمد السيد عيد، الناقد التشكيلي محمد كمال، الشاعر محمود خير الله، دكتور محمود عبد الباري، الكاتب شعبان يوسف، ويدير اللقاء الكاتب طارق الطاهر.

ويتناول اللقاء تاريخ المجلة منذ صدور عددها الأول في أبريل 1970 على يد مؤسسها الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة، باعتبارها أداة من أدوات الثقافة الجماهيرية في نشر الثقافة الرفيعة، والتطورات المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة التي طرأت على الجهة التي تصدرها وانعكاس ذلك عليها، حتى تغير المسمى من الثقافة الجماهيرية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما سيتم رصد الملامح التحريرية التي اتسمت بها المجلة منذ عددها الأول وحتى العدد 400.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة الاحتفال برأس السنة وأعياد الكريسماس، حفل موسيقى للفنانين: "ياسر الصيرفي" و"رويس عزيز" فى دويتو للفيولينة والجيتار، في الثامنة مساء، في رحاب بيت السحيمي بشارع المعز، يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من المؤلفات المتنوعة للآلات الوترية .

حصل “ياسر الصيرفي" على منحة من الحكومة الفرنسية عام 1988 ، وخلال دراسته في فرنسا حصل علي ميداليات ذهبية في العزف و الصولفيج و موسيقي الحجرة وفي قيادة الأوركسترا. كما قام بالعزف كصوليست بأوركسترا القاهرة السيمفوني.

أما الفنان "رويس عزيز" فقد درس فى معهد موسيقي الكونسيرفتوار بالإسكندرية، حصل عام 2017 علي دبلومة DipABRSM من المدرسة الملكية بانجلترا و كما حصل علي درجة الليسانس licentiate من جامعة "ترينتي" بلندن بتقدير امتياز عن دراستة الجيتار الكلاسيك و الموسيقى الكلاسيكية.

وضمن أجندة الدستور الثقافية ، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، افتتاح معرض بالتعاون مع جمعية المكفوفين المصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي لـ “برايل”، ويعقب الافتتاح ندوة حول طريقة برايل لكتابة المكفوفين، وحفل فني موسيقي غناء.

وفي السابعة مساء، تحتضن قاعة الهناجر للفنون بساحة الأوبرا، أمسية جديدة من زمسيات صالون المخرج أحمد فؤاد درويش، ولقاء يعقد تحت عنوان “القضية الفلسطينية في السينما المصرية”، كما تتطرق الأمسية إلي الشقاق بين فصائل المقاومة الفلسطينية؛ من العام 1980 وإلي اليوم ؛ من خلال رواية “رجال تحت الشمس” للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني؛ التي قدمت في الفيلم السينمائي “المخدعون”، للمخرج المصري توفيق صالح، وأنتجته المؤسسة العامة للسينما السورية عام 1972 .

وفي السادسة مساء، يعقد بمركز جمال عبد الناصر الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لقاء بعنوان “صورة المرأة في السيرة الشعبية”، تتحدث فيه الكاتبة الباحثة فاطمة عبد الله، عن تعدد أوجه تناول صورة المرأة في الموروث الشعبي ما بين الحرة والمملوكة، ودور وبطولة كل منهما، وتناول النماذج هذه النماذج التي تعددت وتنوعت صورها، في لقاء جديد من لقاءات البيت الشهرية، يديره ويقدمه الكاتب شريف البدالي.

وضمن أجندة الدستور الثقافية تحتضن قاعة “2” بمركز سينما الحضارة، والتابع لقطاع الفنون التشكيلية، بمقره الكائن خلف المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الخامسة مساء، ثالث الحفلات التي تنظمها جمعية محبي فريد الأطرش، بذكري رحيله. ويحيي الحفل نغم باند للموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمود فرج.

وفي أجندة الدستور الثقافية ، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء، حفل موسيقي غنائي، في إطار الاحتفاء برموز الموسيقي والغناء العربي. والليلة الأولي تقام تحت عنوان “نويرة تستلهم أعمال محمد فوزي”، والذي تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزى الشهيرة التى ارتبطت بوجدان الشعب المصرى والعربى يؤديها كلا من: نجوم فرقة عبد الحليم نويرة: سمية وجدى، رحاب مطاوع، حسام حسنى، إسلام رفعت، محمد متولى ومصطفى النجدى.

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضا، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساء، حفل موسيقي فني غنائي جديد، والذي تحييه فرقة الموسيقي العربية للتراث.

وفي العاشرة صباحا، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات احتفالية "اليوم العالمي للغة برايل"، بقاعة المعارض الغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتضمن احتفالية هذا العام مشاركة بعض المدارس بالأنشطة الترفيهية التفاعلية والتي سيتم من خلالها التعرف على طريقة البرايل وكيفية قراءتها وكتابتها، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي عن لويس برايل؛ مخترع طريقة برايل الخاصة بالمكفوفين.

تهدف الاحتفالية إلى إعطاء مكفوفي مصر حقهم في الاحتفال بهذا اليوم لنشر الوعي بين كافة فئات المجتمع عن حقوق المكفوفين، بالإضافة إلى تشجيعهم على القراءة والكتابة بطريقة البرايل، ونشر الوعي بين الطلاب المبصرين حول كيفية التعامل مع أقرانهم المكفوفين وتقديم المساعدة المجتمعية لهم والتعرف على عالمهم، مع عرض للخدمات التي تقدمها مكتبة طه حسين إلى روادها.