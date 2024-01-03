أحمد زايد يكشف لـ"الشاهد" أسباب ظهور التدين الشكلى داخل المجتمع المصرى

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه من ضمن التغييرات الكثيرة التي حدثت في المجتمع المصري ما يُطلق عليه "تمدد الحقل الديني".

وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الحياة حقول، هناك حقل سياسي وديني واقتصادي".

وتابع: "الحقل الديني بدأ يسيطر على الحقول الأخرى خصوصًا مع ظهور الإعلام والناس التي تتحدث بشكل مختلف عن الدين".

وتابع: "أصبح هناك أشخاص مؤثرون جدًا من داخل وخارج مصر، وساهم ذلك في ظهور التدين الشكلي".

وأشار إلى أن التدين أصبح شكليًا فقط عن طريق ارتداء ملابس معينة، حيث ظهرت أشكال غريبة من التدين ومحاولات فرض الوصاية على الشعب المصري.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.