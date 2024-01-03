أحمد زايد لـ"الشاهد": الانفتاح قاد المجتمع للسعى وراء الربح السريع خلال السبعينيات

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المجتمع المصري خلال فترة السبعينيات، خاض تجربة الانفتاح الاقتصادي وكثف المواطنون مساعيهم لتحقيق الربح السريع والثروة.

وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الوضع استمر لفترة طويلة قبل حدوث العديد من المتغيرات العالمية والتكنولوجية.

زايد: المجتمع المصري كان متروكًا في الماضي دون وسائل ضبط

وأشار إلى أن هذا خلق تأثيرات كثيرة جدًا على المجتمع، موضحًا أن المجتمع في ذلك الوقت كان متروكًا ولم تكن هناك وسائل ضبط.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.