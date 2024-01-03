الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرجل الشبح.. مَن هو محمد الضيف الذى فشلت إسرائيل فى اغتياله 7 مرات؟

حماس
حماس

يأتي محمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ضمن قائمة الاغتيال التي نشرتها إسرائيل بعد تصفية صالح العاروري.. فمَن هو محمد ضيف؟

معلومات عن محمد الضيف الملقب بـ”الرجل الشبح”

هو محمد دياب إبراهيم المصري، ويعرف أيضًا بمحمد الضيف، مواليد غزة 1965 وهو القائد العام لكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كما أنه أحد المطلوبين لدى الكيان الصهيوني منذ عام 1995.

يمكن إرجاع أصوله إلى عائلة فلسطينية لاجئة في قرية كوكابا عام 1948، وعاشت عائلته حياة نازحة في مخيم اللاجئين، أصبح الضيف عضوًا بارزًا في حركة حماس،  في عام 1987.

الاحتلال يقتل أسرة محمد الضيف

قتلت قوات الاحتلال زوجته وداد عصفورة وطفليه في محاولة اغتيال عام 2014، وتركته مع ابنة وولد. وحاولت الشاباك والموساد والمخابرات الإسرائيلية اغتياله أكثر من سبع مرات لكنها فشلت، وبررت فشلها بقولها إنه يتمتع بقدرة غير عادية على البقاء.

فشل اغتياله جعله يلقب باسم "الرجل الشبح"، وفي عام 2015، أضافت الولايات المتحدة الضيف إلى قائمتها الإرهابية العالمية.

محمد ضيف القسام حماس إسرائيل صالح العاروري

مواد متعلقة

تواصل إطلاق الصواريخ من غزة ومقتل رئيس المجلس الإقليمى فى "شاعر هنيغف"

استشهاد صحفى برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

سرايا القدس تعلن انضمامها للمعركة إلى جانب كتائب القسام

جيش الاحتلال الإسرائيلى: إطلاق نحو 2500 صاروخ من قطاع غزة

جيش الاحتلال يتوعد حماس ويستدعى جنود الاحتياط بسبب "طوفان الأقصى"

بعد بدء "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال.. تعطيل كل مناحى الحياة فى غزة

"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى مجددًا فى القدس المحتلة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن حالة التأهب استعدادًا للحرب على قطاع غزة

الأكثر قراءة

"التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

مثل شعبى يضع شيرين فى مأزق مع الجمهور العراقى (فيديو)

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة