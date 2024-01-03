الرجل الشبح.. مَن هو محمد الضيف الذى فشلت إسرائيل فى اغتياله 7 مرات؟

يأتي محمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ضمن قائمة الاغتيال التي نشرتها إسرائيل بعد تصفية صالح العاروري.. فمَن هو محمد ضيف؟

معلومات عن محمد الضيف الملقب بـ”الرجل الشبح”

هو محمد دياب إبراهيم المصري، ويعرف أيضًا بمحمد الضيف، مواليد غزة 1965 وهو القائد العام لكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كما أنه أحد المطلوبين لدى الكيان الصهيوني منذ عام 1995.

يمكن إرجاع أصوله إلى عائلة فلسطينية لاجئة في قرية كوكابا عام 1948، وعاشت عائلته حياة نازحة في مخيم اللاجئين، أصبح الضيف عضوًا بارزًا في حركة حماس، في عام 1987.

الاحتلال يقتل أسرة محمد الضيف

قتلت قوات الاحتلال زوجته وداد عصفورة وطفليه في محاولة اغتيال عام 2014، وتركته مع ابنة وولد. وحاولت الشاباك والموساد والمخابرات الإسرائيلية اغتياله أكثر من سبع مرات لكنها فشلت، وبررت فشلها بقولها إنه يتمتع بقدرة غير عادية على البقاء.

فشل اغتياله جعله يلقب باسم "الرجل الشبح"، وفي عام 2015، أضافت الولايات المتحدة الضيف إلى قائمتها الإرهابية العالمية.