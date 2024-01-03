الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: العالم يشهد أزمة ديون هى الأعلى على الإطلاق

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، تشرح للمواطنين حقيقة ما يحدث على الأرض فيما يخص الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": “الدولة كانت تسير بخطوات ثابتة حتى انتشار جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية”.

وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية جزء من الأزمة وهناك جزء آخر خطير وهو أزمة الديون العالمية أو الركود العالمي.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الدول أثناء فترة جائحة كورونا ومنها الولايات المتحدة قررت عمل ما يسمى بالحزم التحفيزية، متابعًا: "تعطي المواطنين دعمًا ماليًا بسبب الإغلاق الكلي في فترة كورونا، وبالتالي انكمش الاقتصاد العالمي".

وأوضح أن أزمة الديون التي يشهدها العالم هي الأعلى على الإطلاق، مضيفًا: "عندما يُصاب الاقتصاد الأمريكي بالزكام يعطس العالم كله ومصر جزء من العالم وللأسف جزء من الاقتصاد قائم على الأموال الساخنة التي تعتمد على سعر فائدة عالِ".

22 مليار دولار خرجت من مصر في عام 2022 

وتابع: "حوالي 22 مليار دولار خرجت من مصر في عام 2022 وهذا ما سبب العجز الموجود حاليًا، لذلك يجب أن تكون حجم الصادرات مثل الواردات لسد هذا العجز، وهذا يحتاج إدارة اقتصادية رشيدة جدًا".

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