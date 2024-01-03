الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حسن نصرالله: الأمريكيون يمنعون انتهاء حرب غزة

حسن نصر الله
حسن نصر الله

اتّهم حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمته التي ألقاها في بيروت مساء الأربعاء إسرائيل بـ ”تجويع الناس وشن أكبر حرب إبادة جماعية خلال هذا القرن” ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال نصر الله إن عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر "وجهت ضربة قاسية لجهود التطبيع" التي جرت بين مختلف الحكومات العربية وإسرائيل في السنوات الأخيرة.

ووجه نصرالله حديثه لاسرائيل، قائلاً: “إن شاء الله، لن تتمكنوا من تحقيق أهداف حربكم” ضد حماس في غزة وقادة حماس على نطاق أوسع.

وقال أيضًا إن "الأمريكيين هم الذين يمنعون نهاية الحرب في غزة" في دعمها الحكومي الكامل لإسرائيل في ردها الانتقامي الذي أثارته هجمات حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقتلت إسرائيل أكثر من 22 ألف شخص في غزة، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وأصابت أكثر من 60 ألفًا، وفقًا لزعماء حماس الذين يحكمون قطاع غزة المحاصر.

حسن نصرالله حزب الله اللبناني طوفان الأقصى غزة إبادة غزة

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