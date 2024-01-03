رئيس "إسكان النواب" يُعدد مزايا قانون الأراضى لجذب الاستثمار

علّق محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على موافقة المجلس نهائيًا على قانون الأراضي لجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن القانون يبيح للأجنبي الذي ينفذ مشروعًا استثماريًا على الأرض الصحراوية يتملك هذه الأرض، وهذا كان ممنوعًا في القوانين السابقة.

وقال الفيومي، في مداخلة لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc" إن ذلك سيفتح الباب لتدفق الاستثمار الأجنبي ويحل مشكلة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن المجلس يعمل على إزالة كل عوائق الاستثمار ليكون المناخ سهلًا وبسيطًا لكل المستثمرين، سواء مصريين أو أجانب.

“إسكان النواب”: قانون الأراضي هدفه التسهيل على المستثمرين

وأشار إلى أن 87% من مساحة مصر أرض صحراوية، مؤكدًا أن إقامة مشروعات على تلك المساحة توفر فرص عمل كثيرة جدًا وتؤثر على زيادة الناتج القومي الإجمالي لمصر.

وأكد أن هذا القانون لا يتعارض مع الأمن القومي المصري ومصر دولة كبيرة جدًا بشعبها ورئيسها، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون التسهيل على المستثمرين بشكل كبير.