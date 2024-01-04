الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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چورچينا رزق ملكة جمال الكون تخطف الأنظار من جديد رفقة زوجها وليد توفيق

وليد توفيق وزوجته
وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق

ظهرت الفنانة اللبنانية چورچينا رزق، ملكة جمال الكون لعام 1971، في لقاء تليفزيوني لأول مرة، وكأن الزمن لم يمر عليها، محتفظة بجمالها، رفقة زوجها المطرب اللبناني وليد توفيق. 

وحكى وليد كيف تعرف على على جورجينا وقال إن أول لقاء جمعهما كان في بيتها، عندما اتفق معه أحد المنتجين على التمثيل معها في عمل سينمائي.

وأضاف: “كانت في التوقيت ده مشهورة جدا، مش بس بسبب لقب ملكة جمال الكون، ده كمان بسبب مشاركتها أعمال مع عمر خورشيد ورشدي أباظة ودول طبعا چانات الزمن الجميل للسينما المصرية”.

وتفاجأ المطرب اللبناني ببيتها، قائلًا: "رحت عندها البيت قلت هلاقي قصر.. لكني لقيته بيت متواضع وابنها علي كان عمره 3 سنوات".

باقي التفاصيل شاهد الفيديو:

چورچينا رزق ملكة جمال الكون لقاء تلفزيوني وليد توفيق المطرب اللبناني

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