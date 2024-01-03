فراعنة الكان "1".. الديبة أول لاعب يفوز بلقب الهداف ويحقق لقب "سوبر هاتريك"

شهدت بطولة الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات تقوم "الدستور" بإلقاء الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في الكان.

إنجاز ثلاثي للديبة

محمد دياب العطار "الديبة" نجم منتخب مصر الفائز بأول بطولة إفريقية عام 1957 وأول لاعب يفوز بلقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف وأول لاعب يحقق لقب "سوبر هاتريك" بعدما سجل خمسة أهداف في مرمى منتخب إثيوبيا يوم 16 فبراير عام 1957 وكان أول من فاز بلقب أفضل لاعب في البطولات الإفريقية.

الديبة مع منتخب مصر الفائز بكأس الأمم الإفريقية 1957

الديبة مواليد 17 نوفمبر عام 1926 في ميدان سليمان العبانى بمنطقة بحرى الشعبية بالإسكندرية واكتشف سيد حودة نجم الاتحاد السابق ومدرب الفريق موهبته بعدما شاهده مع فريق مدرسة الجمعية في إحدى مباريات دورى المدارس وقام بضمه لفريق الاتحاد عام 1944.

حقق الديبة أول بطولة مع فريق الاتحاد السكندري عندما فاز بكأس مصر عام 1948 بعد الفوز على نادى فاروق " الزمالك" بهدفين وسجل الديبة الهدف الأول.. وفي الموسم الأول لبطولة الدوري موسم 1948 -1949 احتل الديبة المركز الثاني في قائمة هدافى المسابقة برصيد 13 هدفا وأصبح الديبة الهداف التاريخي للإتحاد السكندرى برصيد 93 هدفا منهم 81 هدفا فى بطولة الدورى و12 هدفا فى كأس مصر.

الديبة مع فريق الاتحاد السكندري

الديبة يشارك في دورتين أوليبميتين

انضم الديبة لمنتخب مصرعام 1948 وتواجد معه فى دورة لندن الأوليمبية في نفس العام لكنه لم يشارك في مباراة الدنمارك التي خسرها المنتخب المصري وخرج من البطولة كما شارك في دورة هلسنكي الأوليمبية عام 1952 .

بعد بطولة الأمم الإفريقية 1957 أعلن الديبة اعتزاله لكنه عاد مرة أخرى بعد هبوط الاتحاد ليقرر الاعتزال مرة أخرى بعدما ساهم فى إعادة الاتحاد للدورى الممتاز من جديد.

الديبة حكما دوليا شهيرا

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه لمجال التحكيم وأصبح حكمأ دوليا كبيرًا ومن أشهر المباريات التي قام الديبة بإدارتها في الدوري قمة الأهلي والزمالك عام 1971 والتي شهدت قيام الجماهير بإقتحام الملعب وقام الديبة بإلغاء المُباراة كما قام الديبة بإدارة مباراة نهائى الأمم الإفريقية عام 1968 بين أوغندا والكونغو رغم أنه لم يكن قد حصل على الشارة الدولية.

قام الديبة بالتحكيم في كأس الخليج عام 1972 وأدار مباراتي السعودية مع الكويت وقطر ورشحه الاتحاد الاتحاد الدولى للتحكيم في بطولتى كأس العالم 1970 و1974 ولكنه لم يوفق في بلوغ هذه المرحلة.

شغل الديبة عدة مناصب إدارية في نادي الاتحاد وتم تعيينه عضوا بمجلس ادارة النادي عام 1961 ثم أمينا للصندوق عام 1964 ووكيلا للنادي ثم رئيسا لمنطقة إلاسكندرية.

إنقاذ الاتحاد السكندري من أزمته المالية

لم يتوقف دعم الديبة للاتحاد السكندري بعد اعتزاله وعندما عاني زعيم الثغر من أزمة مالية على النادي في بداية الستينيات من لقرن الماضي طلب الديبة من المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع دعم نادي الاتحاد ولم يستطع عامر أن يرفض طلب الديبة فتبرع بخمسة آلاف جنيه كما قام الديبة بتنظيم حفلات لكوكب الشرق أم كلثوم التي كانت تنظمها سنويا لدعم نادي الاتحاد ماليا وإنقاذه من أزمته المالية.

تُوفي الديبة يوم 30 ديسمبر2016 عن عمر يُناهر 90 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.