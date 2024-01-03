هل الوقوف يحرق سعرات حرارية أكثر من الجلوس؟

الوقوف قد يسبب لك حروقًا بدرجة حرارة تتراوح بين 70 و95 درجة، في المقابل الجلوس يحرق فقط 65-85 سعرة حرارية في الساعة (مصدر موثوق)، وحتى لو لم يكن الفرق يبدو كبيرًا، فإنه يتراكم بمرور الوقت، فقط عن طريق التحول من 3 ساعات جلوس إلى مثلها وقوفًا، قد تحرق 15 - 30 سعرة حرارية إضافية، أثار الجدل القديم حول ما إذا كان الوقوف يحرق سعرات حرارية أكثر من الجلوس مناقشات لا حصر لها.

الحفاظ على وضعية الوقوف

من المهم تحديد خط الأساس لفهم الجدل حول حرق السعرات الحرارية يختلف الإنفاق اليومي من السعرات الحرارية حسب العمر والوزن والتمثيل الغذائي والصحة العامة، الجلوس لا يعني الخمول التام، على الرغم مما هو شائع يقوم الجسم بعمليات التمثيل الغذائي الأساسية والدورة الدموية والحفاظ على وضعية الجسم حتى عند الجلوس.

حرق السعرات الحرارية أثناء الوقوف

يتضمن الوقوف استخدام المزيد من العضلات في الساقين والجذع والظهر مقارنة بالجلوس. ومع ذلك، لا يوجد فرق كبير في السعرات الحرارية المحروقة، الوقوف يسبب تنشيط كتلة العضلات لديك. تساعدك هذه الكتلة العضلية على حرق المزيد من السعرات الحرارية. يشجعك الوقوف أيضًا على تحريك جسمك أكثر. قد تتراكم كمية امتدادات القدم والصنابير بمرور الوقت.

العوامل المؤثرة على استهلاك السعرات الحرارية

هناك عوامل عديدة، مثل عملية التمثيل الغذائي للفرد، وطول النشاط، وكثافته الإجمالية، تؤثر على عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها. قد لا يكون للوقوف لفترات قصيرة من الوقت تأثير كبير على إجمالي استهلاك السعرات الحرارية.

يشير مصطلح "التوليد الحراري للنشاط غير الرياضي" (NEAT) إلى السعرات الحرارية المحروقة أثناء القيام بالمهام اليومية على الرغم من أن الوقوف يزيد من مستوى NEAT، إلا أنه قد لا يكون كافيًا للتسبب في خسارة كبيرة في الوزن من تلقاء نفسه

فعل التوازن

من أجل الصحة العامة وإدارة السعرات الحرارية من المفيد دمج الحركة المنتظمة والتمارين البدنية في الروتين اليومي بدلًا من الهوس بالوقوف. إن السر في تشجيع نمط حياة صحي وإدارة الوزن بكفاءة هو تحقيق التوازن بين الجلوس والوقوف، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

كيف تقف أكثر لخسارة الوزن؟

يمكنك البدء بزيادة مقدار الوقت الذي تقضيه واقفًا خلال اليوم بمقدار 10 إلى 15 دقيقة، ثم زيادته تدريجيًا من هناك. إن كيفية إضافة هذه الدقائق أمر متروك لك، بعد كل ثلاثين دقيقة من الجلوس، ينصح عادة بالوقوف لمدة دقيقة واحدة على الأقل يمكنك اختيار العودة إلى الجلوس حتى مرور ثلاثين دقيقة أخرى، أو يمكنك اختيار الوقوف لمدة دقيقة أخرى.

على الرغم من أن الوقوف يساعد على حرق السعرات الحرارية، إلا أنه من المهم دحض فكرة أن الوقوف بمفرده يمكن أن يسبب خسارة كبيرة في الوزن. يمكن تحقيق السعي لتحقيق الصحة المثالية والتحكم في السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية من خلال اعتماد نهج شامل يتضمن الأكل الواعي وممارسة التمارين الرياضية المتكررة وأسلوب حياة نشط.