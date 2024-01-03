"مدبولى": مصر كانت على بعد خطوات قليلة من تحقيق نهضة اقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدين كان في مسار هبوطي حتى ٢٠٢١، وكانت مصر تستهدف أن ينخفض حجم الدين إلى ٧٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حتى يكون الاقتصاد المصري قادرًا على مواجهة الأزمات.

نهضة اقتصادية

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر كانت على بعد خطوات قليلة من تحقيق نهضة اقتصادية ملحوظة حتى ٢٠٢١ ولكن قدر الله وما شاء فعل.

ولفت إلى أن الدولة استوعبت جزءًا كبيرًا من أزمة التضخم، في صورة زيادة سبل الدعم حتى لا يتحمل المواطن نتائج هذه الأزمات العالمية.

خطط الدولة الاقتصادية



وأشار إلى أن مؤشرات الدين المصري ارتفعت مرة أخرى بعد ٢٠٢١ حتى اقترب ٩٥٪ من نسبة الناتج، وبالرغم من ذلك وضعت الدولة خطة واضحة لمسار خمس سنوات مقبلة للنزول بالدين إلى نسبة ٨٠٪.