الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: مصر حريصة على استمرار التعاون مع الكونغو الديمقراطية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، أعرب خلاله عن اعتزاز الكونغو العميق بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع مصر، متوجهًا بالشكر على الدعم اللوجيستي الذي قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو.

وأكد أن هذا الدعم يعكس الدور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة. 

ومن جهته؛ توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس الكونغولي، على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربًا عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الإفريقية.

الكونغو السيسي القارة الإفريقية

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