رئيس إنبي: هذا موقفنا من رحيل ثنائي الفريق للقطبين الأهلي والزمالك

كشف أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، حقيقة رحيل الثنائي محمد حمدي وأحمد أمين آوفا، عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية 2024.

الشريعي يكشف أخر كواليس رحيل نجمي الفريق للقطبين خلال يناير الجاري

وقال الشريعي، في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء: "هناك اهتمام كبير من أندية البرتغال بضم الثنائي محمد حمدي الظهير الأيسر وزميله أحمد أمين أوفا المهاجم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي".

وأضاف: "نادي سيرفيت السويسري، يريد الحصول على خدمات المهاجم أحمد أمين آوفا، حتى الآن لم يصل لنادي إنبي أي عروض رسمية من النادي البرتغالي".

وأكمل رئيس إنبي: "الموضوع عبارة عن محاولات ودية من أحد الأشخاص، في حال وصول عرض رسمي سنناقش الأمر ونعلنه على الفور".

وأشار الشريعي إلى أن مسئولي نادي إنبي، سيتخذوا القرار المناسب لجميع الأطراف سواء اللاعب أو النادي.

وعن موقف القطبين من اللاعب، أوضح رئيس إنبي: “الأولوية لنا ستكون في الاحتراف الخارجي للاعب”.

وأردف: "موقف محمد حمدي لا يختلف كثيرا عن آوفا، بنسبة 70% الظهير الأيسر على أبواب الانتقال للدوري البرتغالي، وأنا بصفة شخصية أدعمه".

وأضاف: "البرتغال يعرفون جيدًا كيف يتعاملون مع المواهب وتطويرهم؟، وتسويقهم بعد ذلك سواء لأندية قمة في البرتغال مثل سبورتنج لشبونة، أو في الدوري الإسباني مثلا".

وأختتم: "هناك شيء قد يثير استغراب البعض، وهو المكان والمدينة التي سيعيش فيها محمد حمدي، لأن هذه الأمور هي التي تفرق في مسيرة اللاعب".