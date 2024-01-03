الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ميناء رفح البرى يستقبل الجرحى الفلسطينيين وحاملى الجوازات الأجنبية

ميناء رفح
ميناء رفح

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، الجرحى الفلسطينيين وأصحاب الإقامات وحملة الجنسيات الأجنبية والجوازات المصرية.

وقال مصدر مسئول في ميناء رفح بشمال سيناء- في تصريح صحفي اليوم: إنه تم التنسيق لاستقبال عدد 15 جريحًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف المصدر: أنه جري التنسيق أيضًا لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وعددهم 120 فلسطينيًا من حملة الجوازات الأجنبية.

ويذكر أنه أعلن مسئول في الهلال الأحمر المصري، الجمعة الماضي، عن إدخال 20 شاحنة من المساعدات الإغاثية و4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، عن طريق ميناء رفح البري في شمال سيناء وهي من مصر وبعض الدول العربية.

ووصل 200 شخص من حملة الجنسيات الأجنبية إلى ميناء رفح البري قادمين من قطاع غزة.

ووصل وفد إماراتي تضامني إلى الأراضي المصرية، قادمًا من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري في محافظة شمال سيناء، بعد الإشراف على توزيع المساعدات الإماراتية ومتابعة عمل المستشفى الميداني الإماراتي في القطاع.

وقال مصدر مسئول بمحافظة شمال سيناء- في تصريح له اليوم- إن الوفد الإماراتي يضم 12 شخصًا، وتم إنهاء إجراءات عودتهم إلى الأراضي المصرية عن طريق الأجهزة المختصة في ميناء رفح البري، تمهيدًا لمغادرة البلاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر أن الوفد الإماراتي قام بالإشراف على توزيع المساعدات الإماراتية على الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة، بجانب تفقد عمل المستشفى الميداني الإماراتي جنوب القطاع.

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