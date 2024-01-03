وزيرة البيئة: بدء تنفيذ أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بـ120 مليون دولار

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول جهود الوزارة خلال عام 2023 في الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للوزارة البيئة لمتابعة بدء التنفيذ الفعلي للمنظومة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.

وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبرنامج الأول منها المعني بدعم البنية التحتية لها بالمحافظات المختلفة، أن عام 2023 شهد استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الرابعة خلال المدة من 2019 حتى 2023، وذلك فى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ للمنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، حيث قامت وزارة البيئة بالتعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية (محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، مصانع تدوير مخلفات، مدافن صحية).

وقالت إنه تم حتى الآن تسليم (18) محطة وسيطة ثابتة وجار تنفيذ (7) أخرى، وتم الانتهاء من توريد معدات لـ(14) محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية، القاهرة، دمياط، مطروح، الجيزة، شمال سيناء، القليوبية، الدقهلية، كما تم تسليم (23) مدفن صحي بمحافظات (الوادى الجديد، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، أسوان، البحر الحمر، الشرقية، السويس، شمال سيناء)، وجار تنفيذ (18) مدفنا صحيا، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ (3) مصنع تدوير (تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل (4) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية)، ورفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير (قويسنا)، جار العمل على تأهيل (4) خطوط بجنوب سيناء و(2) خط فى الغربية.

خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع

وفيما يخص تنفيذ البرنامج الثاني المعني بعقود التشغيل، قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، وتم اعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة المنطقتين (الشرقية، الغربية)، وتوقيع عقود منظومة النظافة بكل من محافظات الإسكندرية والمنوفية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات لخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والتوافق عليها مع شركاء العمل.

وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار تنفيذ البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، خاصة بعد صدور اول قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له، حيث شهد عام ٢٠٢٣ بدء تنفيذ أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية ١٢٠ مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية ٣٠ ميجاوات/ ساعة، كما واصلت وزارة البيئة جهود دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات، ما أدى إلى تسجيل (4200) فرد على مستوى الجمهورية حتى الآن، بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسميًا، وصدر قرار بعدد ٤ مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات، تولت وزارة البيئة إعداد مسودة لها وهم (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى)، لتقوم مصلحة الأحوال المدنية إضافتها، وأيضا تنفيذ برنامج تدريبى فى محافظات المرحلة الأولى (الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة - الجيزة) للعاملين غير الرسميين في المنظومة تمهيدا لمنحهم كارنيه مزاولة المهنة لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى.

كما دعمت وزارة البيئة (10) شركات ضمن تنفيذ برنامج دعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بتقديم الدعم الفنى لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة ماليًا ( بنوك – جهاز تنمية المشروعات)، وشركات توفير المعدات والحلول التشغيلية مثل: شركة إينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأحد مصادر التمويل.

استمرار أنشطة التوعية



ولفتت الوزيرة إلى استمرار أنشطة التوعية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال عام ٢٠٢٣، منها تنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل الكوادر والعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، لدمجهم والاعتماد عليهم في تنفيذ المنظومة، وبناء قدرات العاملين على مستوى المحليات، وتنفيذ برنامج تدريبي لإعداد مدربى مدربين لكوادر المحليات العاملين بالمنظومة بالمحافظات، وبدء العمل على تمكين الشباب في منظومة المخلفات من خلال تنفيذ برنامج تدريب لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة عن المخلفات الإلكترونية بمحافظة بورسعيد.

وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار إجراءات الاغلاق الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الذى استوجب الإغلاق الآمن لها خلال فترة زمنية محددة، حيث تم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/ يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لسرعة تطوير منطقة المقلب بما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل، وجار أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام نظرًا لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اعمال المرحلة الثانية لأعمال إنشاء متنزه عام.



في سياق متصل، أكدت أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر بتمويل من عدة جهات مانحة دولية ليعمل فى 4 محافظات (كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط)، وقد ساهم في الانتهاء خلال عام 2023 من العديد من مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم إنشاء وتسليم 5 محطات إنتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج (قنا وأسيوط والغربية) واستكمال العمل بعدد 2 محطة بمركزى منفلوط وأبنوب بمحافظة أسيوط، والانتهاء من طرح المناقصات لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، ومنها مناقصات مشروعات إنشاء مدافن صحية وخلايا دفن بقوص والسادات واسيوط، ومشروعات إنشاء مصانع المعالجة البيولوجية والميكانيكية للمخلفات الصلبة بقوص وأسيوط ومطوبس محافظة كفرالشيخ، إلى جانب استمرار أعمال التوعية وبناء القدرات، ومنها تنظيم مؤتمر كلايمثون صعيد مصر لأول مرة بمحافظة قنا بمشاركة عشرات من شباب الجامعات بالصعيد لعرض أهم المشروعات والأفكار الابتكارية الصديقة للبيئة فى إدارة المخلفات وربطها بالتغيرات المناخية، وإطلاق الحملة التوعوية "شاطئ بلا مخلفات" لتنظيف الشواطئ بمدينة الإسكندرية.