الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية: الدولة قوية بمؤسساتها وتعرف جيدا كيف تحافظ على أمنها القومي

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية إن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها وتعرف جيدا كيف تحافظ على أمنها القومي والأيام القليلة الماضية كانت خير شاهد على هذا الأمر، خاصة في ظل الظروف التي تموج بها المنطقة.

 وأضاف  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب بكل مكوناته من اقصي اليمن الي اقصي اليسار همه في المقام الأول والأخير الامن القومي المصري وكل نواب وأعضاء هذا المجلس يضع الامن القومي في المقام الأول ولكن ما جاء في مشروع مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، تضمنه من قبل قانون الاستثمار وليس امر جديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

كلام زعيم الأغلبية جاء كرد على بعض النواب من المعارضة ممن كان لهم تحفظات علي مشروع القانون والذي ينص على تملك الأراضي الصحراوية للأغراض الاقتصادية والاستثمار بها وهو ما اعتبره بعض النواب أمرا قد يمس الأمن القومي المصري، خاصة في ظل ما يحدث بالمنطقة وما تواجه مصر من تربص ومؤامرات.

 الدولة المصرية دولة قوية وتعرف ما يحيط بها 

 ومن جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية ان الدولة المصرية دولة قوية وتعرف ما يحيط بها من مخاطر وتعرف جيدا المحافظة علي الامن القومي وقال الوزير هل الاستثمار ممنوع علي المصريين.

 ومن جانبه اثني رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي حرص كافة النواب وخوفهم علي امن البلاد وقال ان القاعة تشهد حوارا ومناقشات ديمقراطية وبشفافية والجميع اغلبية ومعارضة يعملون لصالح هذا الوطن

مجلس النواب مستقبل وطن الدولة المصرية الأمن القومي الأراضي الصحراوية

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