مناظرة جثتي رجل وسيدة في شقة بالمعصرة: "ذبح وطعنات متفرقة"

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، التحقيق في واقعة العثور على جثتي رجل وفتاة مقتولين في شقة سكنية بمنطقة المعصرة.

مناظرة النيابة لجثث الضحايا

وكشفت مناظرة النيابة أن الرجل توفي بسبب 3 طعنات متفرقة في الجسم، كما أصيبت الفتاة بجرح ذبحي في الرقبة أسفر عن وفاتها في الحال، كما توجد بعثرة في محتويات المنزل وآثار دماء في الشقة.

وكشفت التحقيقات المبدئية أن السيدة غير متزوجة من المتوفي الأول وتقيم في محافظة الفيوم وتتردد عليه من وقت لآخر، ويوم الواقعة وصل للعقار 4 أشخاص مجهولين وعقب فترة نزلوا يهرولوا على سلالم العقار فاشتبه الجيران والحارس في أمرهم.

كاميرات المراقبة

فرغت النيابة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة والتي كشفت عن أن 4 متهمين مجهولين وراء ارتكاب الواقعة حيث وصلوا إلى العقار ودخلوا قتلوا صاحب شركة الأسمدة والسيدة التي كانت معه وبمجرد خروجهم من العقار شك الحارس في أمرهم وأبلغ الشرطة التي اكتشفت الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن القاهرة، إخطارا من مرفق إسعاف بالمعصرة يفيد بورود بلاغ بمصرع اثنين في ظروف غامضة بمنطقة المعصرة التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.