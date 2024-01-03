الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مسجل خطر يتاجر في الأدوية المخدرة بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت مباحث رعاية الأحداث، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر يتاجر في الأدوية المخدرة قبل ترويجها.

القبض على عنصر إجرامي بحوزته أدوية مخدرة

أكدت تحريات مباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل له معلومات جنائية، بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضحت التحريات الأولية، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته 45 عبوة بإجمالى 900 قرص لأدوية مخدرة، مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث عاطل رعاية الاحداث معلومات جنائية

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