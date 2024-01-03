"القصير" يبحث مع قيادات الوزارة التوسع فى تقديم خدمات الإرشاد

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الوزارة المعنية بالإرشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع فى تقديم وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي.



وأكد "القصير" على أهمية التواجد المستمر مع المزارعين في الحقول وتوصيل الخدمات الإرشادية والتوصيات الفنية إليهم، مشيرًا إلى دور الإرشاد الزراعى في توعية المزارعين بالأصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية، وكذلك بأساليب والممارسات الزراعية والميكنة الحديثة لتخفيض تكاليف الإنتاج وكل الجهود التي تبذلها الدولة.

كما أكد "القصير" أيضًا على أهمية التوسع في استخدام الإرشاد الرقمي والتطبيقات الحديثة لسد العجز في العنصر البشرى من المرشدين الزراعيين، وكذلك الإنذار المبكر، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الحديثة، والتي أصبحت متاحة للجميع ومع أهالينا في الريف.



وأشار إلى دور قناة مصر الزراعية في التواجد الدائم مع المزارعين، وكذلك تفعيل دور الجمعيات الزراعية وتزويدها بالشاشات لعرض كل التوصيات الفنية لكل المحاصيل، موجهًا بالاهتمام بالمدارس الحقلية والتوسع في إقامة الحقول الإرشادية حتى تشمل جميع المحاصيل الزراعية، حيث تعد نماذج عملية على أرض الواقع يستفيد ويتعلم منها المزارعون.



كما وجّه الباحثون بالمعاهد والمعامل البحثية بالتواجد فى كل الحقول مع المزارعين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وتوحيد جهود كل الإدارات والمعاهد المعنية بالإرشاد الزراعي.



حضر الاجتماع د عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور محمد سليمان، مستشار وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية المعنية بالإرشاد الزراعي.