الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاطف الأهل: نتنياهو يسعى لتقويض السلطة القضائية فى إسرائيل (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أكد السفير عاطف سيد الأهل، الذي شغل منصب سفير مصر في إسرائيل سابقًا، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تمرير مجموعة من التعديلات القانونية التي تهدف إلى ضعف دور المحكمة العليا والقضاء في إسرائيل.

أوضح "الأهل"، في حوار مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "دي أم سي"، أن نتنياهو كان قد طرح هذه الفكرة في فترة حكمه السابقة (2015-2019) بمساندة من وزيرين متطرفين، وأنها كانت جزءًا من بنود اتفاق تشكيل الحكومة الحالية.

وقال إن هذه التعديلات تنطوي على تقييد صلاحيات المحكمة العليا في مراجعة وإلغاء قرارات الحكومة والبرلمان، وتغيير آلية عزل رئيس الوزراء، وتعديل قوانين الإقامة والجنسية بما يمس حقوق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن نتنياهو يسعى لهذه التعديلات لحماية نفسه من المحاكمة الجنائية التي يواجهها بتهم الفساد والرشوة، ولتأكيد الطابع اليهودي للدولة على حساب الأقليات والديمقراطية، محذرًا من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتقويض السلام في المنطقة.

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